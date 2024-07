Flor y Eduardo llegan tarde a clase, ¡reciben regaño y media amonestación!

La puntualidad dentro de las reglas y en las clases de La Academia es sumamente importante, por lo que el director Héctor Martínez, la mañana de este martes, llegó al salón para observar cuántos alumnos ya se encontraban con la profesora Lula, y al darse cuenta que no estaban todos se mostró muy molesto.

Académicos llegan tarde a clase y tienen severas consecuencias [VIDEO] Eduardo no llegó a tiempo porque ayudó a Brandon, lo llevó al baño porque se sentía muy mal, pero al director esto no le agradó y les dio media amonestación.

Todo comenzó cuando el director llegó al salón para contar a los académicos y sólo estaban 13, por lo que le visiblemente enojado le dijo a la maestra Lula: “faltan tres personas, no entran a tu clase y reciben media sanción”.

Eduardo no llegó a tiempo porque ayudó a Brandon, lo llevó al baño porque se sentía muy mal y tuvo que volver el estomago, pero Eduardo aseguró que al director esto no le agradó: “como dice el director, no somos paramédicos, por quererlo ayudar salimos embarrados”.



Mientras Flor y Eduardo esperaban afuera del salón, el director regresó y les dijo que entraran para hablar con todos los académicos juntos: “Les advertí desde el día uno que esto es intolerable, esto no puede suceder, no me interesa el porqué, tienen media amonestación y con tres se van de La Academia. Les informo que la producción me dio la orden de llevar la disciplina de la casa”.