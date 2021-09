Fotógrafa recibe malos tratos de los novios y borra las fotos de la boda.

Una fotógrafa amateur se ofreció a ayudar a su amigo con poco presupuesto a tomar los mejores recuerdos de su boda, pero al final del día, eliminó todas las fotos porque recordó que los novios no la trataron bien.

A través del blog reddit.com, donde la artista de la lente se identifica como Icy-Reserve6995, contó que en realidad ella se dedica a tomar fotografías de perros, pero decidió ayudar a su amigo.

La chica admitió al novio que no era realmente su especialidad, pero la convenció diciendo que no le importaba que las imágenes no fueran perfectas.

Un día difícil le hizo tomar la drástica acción

Luego de acordar un pago de 250 dólares, acudió a la boda para ofrecer sus servicios durante 10 horas y empezó antes de la ceremonia para tomar fotos de los momentos previos al enlace.

“Comencé alrededor de las 11 de la mañana, debía terminar a las 7:30 de la noche. A las 5:00 de la tarde se sirvió la comida y me dijeron que no podía parar a comer porque era la fotógrafa”, contó la joven.

La fotógrafa se molestó cuando le dijo que debía seguir tomando fotos o si no, se podía retirar de la boda pero sin recibir los 250 dólares, que acordaron previamente.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotos frente a él y me fui diciendo que no era su fotógrafa”, narró.

