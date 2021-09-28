Hace falsas amenazas de bomba para regalarle un día libre a su novio.

Un sorprendente caso se volvió viral en redes sociales. Y es que, Kayla Blake, una mujer de 33 años, fue arrestada por hacer falsas amenazas de bomba en el lugar de trabajo de su novio.

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De acuerdo con su declaración, ella solo quería pasar más tiempo junto a su pareja, por lo que optó por esta idea; sin embargo, ahora tendrá que negociar su arresto y pagar una fianza de más de 30 mil pesos.

La amenaza de bomba falsa

Las oficinas de ‘Puritan Medical Products’, en el estado de Maine, Estados Unidos, fueron evacuadas de emergencia después de que sucedieran dos llamadas anónimas de amenaza de bomba.

Todo parecía indicar que sería un día normal como cualquier otro, pero las cosas empezaron a cambiar cuando en el transcurso de la mañana, la empresa recibió una alerta de la policía por un presunto ataque terrorista.

Harold Bickmore, jefe de la policía local, mencionó que hubo dos amenazas de bomba desde el mismo punto de origen.

Una ocurrió a las 9 a.m cuando la mujer llamó diciendo que iba a poner una bomba en la planta. Alrededor de dos horas después, ella misma dijo que iba a poner cuatro bombas cerca

Como lo indica el protocolo, todos los empleados evacuaron las oficinas y regresaron a casa, quedando en espera del reporte de la policía. Cabe destacar que, según se lee en el reporte, ambas llamadas de la mujer parecían en tono de broma.

El arresto de la mujer

La policía de Maine rastreó la ubicación del número de celular desde donde se hicieron las dos amenazas de bomba, las cuales afectarían directamente y, de forma sospechosa, al personal de las oficinas de ‘Puritan Medical Products’.

Fue así como dieron con el domicilio y paradero de Kayla Blake, quien confesó su crimen y aseguró no tener ningún tipo de bombas en su poder.

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Asimismo, la mujer aceptó que las falsas amenazas de bomba le parecieron una forma de conseguir más tiempo libre junto a su novio.

