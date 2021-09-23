Analiza taco callejero con microscopio, esto encontró. (VIDEO)

La plataforma TikTok se ha convertido en la red social más popular para todas las generaciones, pues nos muestra un contenido para todo tipo de gustos, logrando viralizar videos inimaginables.

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Y es que, hace poco, un tiktoker puso a prueba la higiene de un taco callejero, así que decidió analizar todo lo que contenía a través de la lente de su microscopio.

Los tacos de la calle suelen ser uno de los alimentos más consumidos por los mexicanos por ser una opción rápida, deliciosa y fácil de conseguir, pues son muchos los puestos que ofrecen este alimento; sin embargo, existen ciertos tacos que se caracterizan por ser poco higiénicos y así lo demostró un tiktoker.

El análisis de un taco

La cuenta micro_terra compró un taco callejero y lo puso bajo el microscopio para ver qué tan limpio estaba, llevándose una gran sorpresa, pues descubrió que no solo tenía cilantro, cebolla y salsa, sino también algunos ingredientes extra un poco desagradables.

Qué tan higiénicos son los tacos callejeros y aun viendo esto creo que no los dejaremos de comer

EL tiktoker puso bajo el lente de su microscopio un poco de carne del taco callejero que compró y lo primero que encontró fue mucha grasa, algo que no es sorprendente, pero también halló un pelo, algo que causó asco entre los usuarios de la plataforma.

Posteriormente revisó la salsa del taco callejero, gota por gota, fue en ese momento que descubrió la sorpresa más desagradable, pues encontró la pata de un insecto, y muy probablemente el resto del cuerpo estaría en otro taco.

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