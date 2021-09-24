Novio casi queda paralítico en su boda, sus amigos lo dejan caer. (VIDEO)

Las típicas lanzadas al aire del novio en la fiesta de su boda, provocaron una tragedia en Rumania, pues el esposo sufrió una severa lesión en la columna que casi lo deja paralítico.

El sujeto tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital y el trágico momento quedó grabado en un video o donde los amigos del novio se acercan a él y lo levantan entre sus brazos para después aventarlo.

En el segundo lanzamiento, los hombres avientan al novio, pero no alcanzan a detenerlo provocando que cayera de cabeza contra el suelo. Así las cosas, uno de los responsables se acerca al herido par ver cómo está y su esposa intenta auxiliarlo.

Poco después, los invitados levantan al novio y lo sientan en una silla, "no debieron haberme movido cuando estaba tirado en el suelo”, dijo Liviu Filimon, el novio.

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Groom breaks back at his own wedding in Romania after friends tried to give him the 'bumps' but dropped him on his head



Liviu Filimon was hospitalised on his wedding day last Friday after the accident pic.twitter.com/oqfN5YyMCp — MassiVeMaC (@SchengenStory) September 23, 2021

El novio sufrió una lesión en dos vértebras

En el hospital donde llevaron al esposo, le detectaron una lesión en dos vértebras que por poco lo deja paralítico, pero no necesitó cirugía y unos días después fue dado de alta.

Por el momento, el novio recibe terapia para que su columna se reponga de la lesión. El afectado no descarta la posibilidad de demandar a sus amigos por causarle daño.

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