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FOTOS | Alfredo Adame finalmente regresó al ojo público en Ventaneando

Alfredo Adame se ausentó por algún tiempo del ojo público y en su regreso ofreció una entrevista EXCLUSIVA a Ventaneando para revelar la razón de esto.

Por: Caleb López

Alfredo Adame finalmente regresó al ojo público en Ventaneando

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