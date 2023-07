¡Deslumbrante! Así lució la guapísima Alex Garza está semana.

En las “Historias de Fe” te presentamos a Jesús Eucaristía.

Nuestra talentosa y bellísima Alex Garza impactó a todos en Al Extremo luciendo increíbles vestidos y atuendos a la moda que resaltaron aún más su carisma. A continuación te mostramos las fotos de los outfits que causaron suspiros en las redes sociales.

¡Empezó la semana con un look de impacto! La guapa conductora de Al Extremo inició la semana con un vestido estampado increíble, con aberturas en la cintura alta, que sin dudar resaltó su belleza. Portó unos tacones espectaculares en tono dorado y complementó el outfit con unos bellos aretes de ojo turco, los cuales fueron el toque para hacer de este atuendo algo hermoso.

Para el martes nuestra guapísima Alexita Garza lució un top blanco con una pedrería sutil que la hizo ver muy elegante y fresca a la vez. Siempre nos ha demostrado que las faldas son lo de ella y les saca muy buen provecho con su gusto único, ya que en esta ocasión la falda en tono naranja ladrillo con abertura en la pierna, fue la protagonista del outfit que la hizo ver más bella que nunca.

A mitad de semana Alex Garza dejo a todos con la boca abierta portando un look más arriesgado, luciendo un top verde metálico con un discreto corte en triángulo. La increíble falda en tono rosa también metálico la hizo resaltar, ya que es un tono en tendencia y dominó en todo su esplendor este atrevido outfit. Llevó el cabello ondulado que la hizo ver muy natural para equilibrar el brillante atuendo.

Llegó el jueves y nuestra bella conductora nos presentó un outfit muy natural en tonos neutros. Alexita Garza nos ha dejado claro que es la reina de los tops, en esta ocasión fue en tono blanco con corte corazón y una falda en diversos colores tenues que lucieron increíbles en combinación con sus tacones en tendencia. Su maquillaje fue muy sutil, resaltando sus facciones así como belleza natural que dejo a más de uno suspirando y para el toque especial, optó por unos aretes tipo arracadas que fueron muy acertados para combinar con el look.

¡Terminó la semana con tremendo outfit! Opto por ponerse un vestido en color amarillo pero con unas aberturas en la cintura y que además dejaba ver más de su espalda, luciendo espectacular con este look. Los aretes fueron también protagonistas dándole el toque perfecto a todo. El maquillaje también fue en conjunto a los colores que portaba, pero su sonrisa no cabe duda que nos cautiva a todos. Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar dejándole mensajes como: ¡Que bonita!