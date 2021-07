FOTOS: Ana Bárbara escribió una canción para el día de su muerte.

La cantante escribió una canción para el día de su muerte, aunque espera que para ello falte mucho. Señaló que tomó esta decisión a raíz de la pandemia.

De manera optimista, Ana Bárbara, habla sobre el tema de su propia muerte. La cantante reveló que escribió una canción para el día que muera. La cantante también respondió cuándo será la boda con su novio Ángel.

Ana Bárbara escribió una canción para el día de su muerte, aunque espera que para ello falte mucho. Señaló que tomó esta decisión a raíz de la pandemia en un encuentro con medios de comunicación, donde estaba presente nuestro micrófono de Ventaneando. La cantante toma con buen ánimo el tema de su propia muerte, pues ya tiene testamento y hasta una canción escrita para el día en el que no esté aquí.

“Claro, no sabes si vas a llegar a mañana o no. Entonces no me quedo con nada, ya hasta hice mi canción de despedida, yo la compuse, Quien sabe si vaya a estirar la pata, así que por si las dudas ya la tengo hecha. Ojalá no, por mis hijos chiquitos.”

A punto de viajar de regreso a Los Ángeles y acompañado por José Emilio, hijo del Pirru, Ana Bárbara habló de la fotografía con la que María Levy desató sospechas de un embarazo, mismo que de inmediato desmintió.

“La verdad ayer la vi y no hablamos de ellos. A ella la adoro y la apoyo en todos los sentidos.”

Ana Bárbara habló de su boda.

Cuando le preguntamos para cuándo tendrá lugar la boda con su novio Ángel Muñoz, la cantante respondió lo siguiente: “Pues ya casi”.

Previo a la entrevista, Ana Bárbara había prometido atender a los medios; sin embargo, quiso huir despistando por otra puerta. En cuanto los reporteros se percataron, empezó la persecución y fue el propio José Emilio, quien hizo las tareas de guardaespaldas.

“No hubieran corrido tanto, aquí estamos. La última, por favor si no llegamos al vuelo. Tengo un pedazo de mi alma hermosa, estoy muy orgullosa de él, es un guerrerazo y lo amo con toda mi vida.”

Finalmente, madre y virtual hijo señalaron la tierna despedida.