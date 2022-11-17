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FOTOS | Ángela Aguilar se llevó una gran sorpresa. ¿Qué pasó?

Ángela Aguilar reveló EN EXCLUSIVA para las cámaras de Ventaneando que se llevó una gran y grata sorpresa al conocer al drag que la imita. ¿Qué pasó?

Por: Redacción Azteca UNO

Así es como Ángela Aguilar lidia con todo el éxito.

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Ángela Aguilar regresa a las redes sociales.

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