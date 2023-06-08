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FOTOS | Carmen Campuzano sale a defender a Luis Miguel. ¿Por qué?

Carmen Campuzano habló con Ventaneando y aprovechó el momento para salir en defensa del cantante Luis Miguel después de que lo llamaran “El Rey Cucaracho”.

Por: Caleb López

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