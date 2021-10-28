FOTOS: Julia Roberts está cumpliendo un año más de vida y de éxitos.

Julia Roberts está cumpliendo un año más de vida y nosotros te vamos a contar todas las cosas que no sabías de una de las actrices más talentosas, carismáticas y exitosas de toda la industria de Hollywood en esta galería que tenemos preparada para ti.

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Julia Roberts sigue siendo una de las actrices que siempre es protagonistas de pelpiculas que se vuelven éxitos en la pantalla grande. Ella es una de las actrices mejores pagadas de todo Hollywood y es por eso que la podemos ver en los títulos más importantes de los cines durante todo el año. Muchas revistas de espectáculos también la han elegido como una de las mujeres más bellas del mundo en repetidas ocasiones. Aunque es una diva de la farándula, Julia Roberts ha decidido mantener su vida privada y la de su familia fuera del ojo público, enfocándose solamente en ellos y en su carrera como actriz. No fue raro para nadie, ya que su familia creció rápidamente y ella se ha caracterizado por siempre tener una buena imagen en el público y evitar cualquier situación que la pudiera envolver en alguna polémica.

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Julia Roberts ha sido la protagonista de algunas de las películas más importantes de la época moderna, como son “Mujer bonita” y “La novia fugitiva”. Curiosamente, Julia se vio envuelta en una situación muy parecida a la de esa película, ya que dejó plantado a un actor en el altar por escapar a un país de Europa. Esto llamó muchísimo la atención de la prensa y del público, pero el tiempo avanzó y todos los involucrados pudieron perdonarse y seguir con sus vidas.

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En redes sociales también ha sido todo una sensación. Julia Roberts decidió abrir su perfil de Instagram y solo fueron necesarios un par de días para que pudiera alcanzar millones de seguidores. Además, ella ha decidido que las fotografías que son publicadas en su perfil sean sin ningún tipo de maquillaje.