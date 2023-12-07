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FOTOS | Desalojaron a Leonardo García de su departamento en CDMX

La semana inició duro con Leonardo García y es que la inmobiliaria a la que le compró su departamento, hizo que lo desalojaran de la propiedad, ¿qué pasó?

Por: Maria Fernanda Aguilar

Leonardo García no hablará más del testamento de su padre

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