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FOTOS | Desalojaron a Leonardo García de su departamento en CDMX
La semana inició duro con Leonardo García y es que la inmobiliaria a la que le compró su departamento, hizo que lo desalojaran de la propiedad, ¿qué pasó?
Leonardo García no hablará más del testamento de su padre
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