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FOTOS | ¿Qué pasa con el departamento de Ingrid Coronado en Morelos?

Ingrid Coronado habló EN EXCLUSIVA con Ventaneando para decirnos lo que ha pasado con su departamento en Cuernavaca y con la viuda de Fernando del Solar.

Por: Caleb López

¿Qué pasa con el departamento de Ingrid Coronado en Morelos?

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