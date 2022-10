FOTOS: Kelly Kelly, ex de la WWE, abre su cuenta en OnlyFans.

Sus días en el deporte profesional han finalizado pero eso no implica que no pueda ser noticia por otros motivos. Ese es el caso de Kelly Kelly, ex de la WWE, que abrió su cuenta en OnlyFans.

Bella de la Vega está preparando su cuenta de OnlyFans.

La ex luchadora hizo un notorio cambio en su vida y por lo pronto hay que decir que está teniendo un buen andar, algo que si se quiere no es tan sorpresivo si consideramos que tiene una buena dosis de popularidad como también porque tamaña historia lleva a que exista una cierta curiosidad a la cual los fans accedieron.

¿Cómo es el andar en OnlyFans de Kelly Kelly?

En su cuenta en OnlyFans ya acumula 274 publicaciones aunque, vale decirlo, no cualquiera puede consumirlo debido a que para poder consumir su contenido hay que pagar una cantidad de dinero ya establecida previamente.

Si pretenden acceder a sus fotografías o videos deben abonar 16 dólares mensuales, lo equivalente a 325 pesos mexicanos. Y si les parece un costo alto simplemente consideren que hay otras personas que tienen precios mucho más intensos pero en definitiva son libres de elegir.

A lo largo de su carrera Kelly Kelly pasó de ser modelo de bikinis a convertirse en uno de los rostros más conocidos de la WWE, estuvo en los encordados de 2006 a 2012, reapareció en el ring en 2018 en un aniversario de RAW, posteriormente fue la primera campeona 24/7, título que sólo habían conseguido la rama varonil. Recientemente estuvo en el evento de Royal Rumble de 2020 y 2021. Los aficionados a la WWE recuerdan a Kelly Kelly por ella formó parte de las primeras luchadoras que se consiguieron el campeonato de las Divas, mismo que ya no existe en la empresa pero que de todos modos dejó a algunas luchadoras en el recuerdo de los fans de este deporte.