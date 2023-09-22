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FOTOS | ¡Las bodas más polémicas del mundo del espectáculo!

La boda de Michelle Salas está más cerca que nunca, por lo que recordamos algunas de las bodas más famosas ya sea por su lujo, invitados o polémica.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Bodas de famosos
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