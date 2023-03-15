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FOTOS | Luis Miguel exige a revista a desmentir una noticia sobre él.
Luis Miguel y sus abogados exigieron a una revista de España que desmintiera una noticia del cantante. ¿De qué noticia se trata? Aquí te lo contamos.
¿Luis Miguel tiene una orden de aprehensión? Te lo decimos.
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