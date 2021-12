FOTOS | Algunas de las mejores y divertidas anécdotas de Coco Celis

Coco Celis estará en nuestro programa y nosotros te queremos contar algunas de sus mejores anécdotas fuera de los escenarios.

Coco Celis se ha posicionado como uno de los artistas de standup más famosos e importantes de la escena en México. Su comedia ácida y temas fuero de lo común han ayudado a que el público siga con atención todos los pasos que da Coco, pero sus anécdotas son igual de interesantes que sus rutinas. Te contaremos las mejores en esta galería.

¿QUIÉN ES COCO CELIS?

Coco Celis comenzó una carrera como diseñador para luego darse cuenta de que los escenarios y las rutinas de standup eran el camino que él prefería seguir. Gracias a sus ocurrencias y a su pensamiento fuera de lo ordinario ha podido dar a todo su público rutinas y frases memorables por su humor diferente a lo que se puede escuchar sobre los escenarios de nuestro país. También ha podido participar en distintos proyectos de podcast al lado de los standuperos más famosos y grandes de México. Coco ha podido formar una gran carrera entre los fanáticos del standup en nuestro país y ha sido “re-bautizado” en algunas ocasiones como “El Conde de Yautepec”, “Coquito Pretencialis” y “El Señor Suavecito”.

ALGUNAS DE SUS MEJORES ANÉCDOTAS

Las Tazas de la Muerte:

Coco contó de la vez en que él subió a un juego de feria de las tazas giratorias y, en sus propias palabras, “sintió la muerte llegar”. En su niñez, él subió a este juego y no sé explica la razón por la cuá permitieron que subiera solo a este juego, pero una vez que abordó, no pudo detenerse y comenzó a resbalarse del interior del vehículo giratorio. Entre gritos al operador del juego y la fuerza que encontró para “aferrarse a la vida”, Coco Celis recuerda que pasó un muy mal rato que no esperada.

Afortunadamente pudo sobrevivir y esta fue una de las primeras anécdotas que pudimos escuchar de su vida antes de los escenarios.

Atrapado en el Aeropuerto:

Coco Celis concursó por una beca en Argentina. Siendo ganador del plan estudiantil, solamente necesitaba encontrar una manera de poder llegar al país de Sudamérica. Queriendo economizar, encontró un boleto muy barato de avión. Lo que no sabía es que ese boleto significaría kuna estancia prolongada dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No había chance de salir, ya que la modalidad del boleta era un “si hay lugar, suban”. Una fila enorme, mucha hambre y un desconcierto grandísimo para Coco. Mentiras, amistades nuevas y un viaje que no podía comenzar. Al final, todo salió bien y Coco Celis pudo llegar a su destino. Pero eso no quita que pudo saber lo que era vivir en un aeropuerto... Dentro de su propio país.

A ti te estaba buscando:

Siendo el origen de las frases “A ti te estaba buscando” y “¿Te gustan los riesgos?”, Coco contó esta historia entre risas. ¿Qué fue lo que sucedió? Un antiguo conocido de Coco Celis lo contactó saliendo de la universidad con una “flamante” oportunidad de negocio. Siendo joven, pudo endulzarle el oído con mentiras e ideas de la tecnología que muchas veces no podemos comprender hasta después de algún tiempo. Con argumentos como “el internet está en el aire, y el aire es de todos” y “¿Acaso eres gallina?”, esta persona pudo convencer a Coco de contratar servicios de internet “sin límites” en su hogar. Gracias a un mecanismo confuso, la estafa resultó para Coco y para más personas que estaban involucradas. La preocupación comenzó a invadir la vida de Coco y hasta su familia se implicó en la situación.

Enormes cuentas del servicio de telefonía comenzaron a llegar a todos los involucrados y Coco Celis no supo qué hacer. La culpa pudo más que él y trató de arreglar la situación, pero los superiores de la empresa de telefonía ya sabían de qué se trataba. Pensando que todo iba a estar bien, fue una sorpresa para Coco cuando todos los sobres llegaron con deudas grandísimas por esta estafa.