FOTOS: Un programa y un gran homenaje para "Mr. Sold Out", José José.

Nuestro programa estuvo lleno de música, de recuerdos y de momentos increíbles para recordar la vida y la trayectoria de José José.

José José fue uno de los músicos más grandes en la escena nacional e internacional y su legado es un referente dentro de la música en español. Nuestro programa se convirtió en un viaje lleno de recuerdos, de éxitos y logros de la vida de “El Príncipe de la Canción”. Te contaremos todo lo que sucedió en esta noche tan especial.

LOS MUSICALES

Mike Miramontes, Denisha, Alex Garza y Alann Mora inauguraron el escenario de Corazón Grupero al colaborar para dar una gran intepretación del tema musical llamado “Lo pasado, pasado”, marcando el inicio de un gran homenaje para José José, “El Príncipe de la Canción”. José Joel fue el siguiente en deleitarnos con su talento y su voz cantando el tema “Desesperado” al lado de una gran banda y dándole un interesante giro a este tema clásico de su padre.

Mike Miramontes regresó al escenario listo para sorprendernos una vez más y nos dejó boquiabiertos cuando cantó el tema “Almohada”. El homenaje de José José no paró ahí y Denisha fue la encargada de terminar con las presentaciones en el escenario del programa con el tema “Lo que no fue no será”. Todas las presentaciones fueron increíbles y cada uno de los artistas que participaron le dieron su sello especial a cada tema.

LAS ENTREVISTAS

La noche no solamente fue música. Rafa Balderrama salió a las calles de la ciudad para llegar hasta la Colonia Clavería y conocer más de la historia de José José. Primero llegó hasta el monumento que está en ese lugar y preguntó a mucha gente qué tanto sabían de las canciones de “El Príncipe de la Canción”. Además, Rafa también llegó con la Tía Malicha, la prima hermana de José José, para saber más de la vida del artista y poder escuchar algunas de las anécdotas personales que vivieron los dos.

La Chicuela no se quedó atrás y pudo hablar con La Banda El Recodo para saber más del homenaje que realizaron en honor a José José. También le contaron a La Chicuela todo lo que ha significado para ellos haber realizado ese proyecto y la influencia que ha tenido la música del “Príncipe” en su carrera.

Para finalizar las entrevistas, nos enlazamos con Lupe Esparza y nos enteramos de la manera en la que se pudo dar la colaboración entre él y José José. Además, nos dijo todo lo que sucedió durante la grabación.

LOS JUEGOS

Los juegos no podían faltar en esta gran noche y preparamos un karaoke muy especial. Carlos Guerrero, “Warrior”, se convirtió en el conductor invitado para este divertido momento y todos los equipos tuvieron que pasar al escenario para cantar los más grandes éxitos de José José.