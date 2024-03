FOTOS: Así fueron las románticas vacaciones de Travis Kelce y Taylor Swift

El romance entre Travis Kelce, jugador de los actuales campeones de la NFL, Jefes de Kansas City, y la cantante Taylor Swift, marcha viento en popa pues fueron vistos besándose mientras disfrutaban de unas románticas vacaciones en Las Bahamas.

La pareja está acostumbrada a los lujos y comodidades. Por ello se hospedaron en la finca Rosalita House, cuyo hospedaje tiene un costo de 15 mil dólares por noche y donde además pudieron disfrutar del agua cristalina y de su amor.

¿Cómo captaron a Travis Kelce y Taylor Swift?

La intérprete de temas como “Cruel Summer”, “Shake it Off”, “Blank Space”, “You Belong With Me”, entre muchas otras, fue captada junto a la estrella de los Jefes de Kansas City caminando por las aguas poco profundas de Harbour Island. También fueron vistos sentados mientras se abrazaban y disfrutaban de su compañía.

¿Cuál fue el look de los enamorados? Taylor Swift lució un bikini amarillo y lentes de sol, mientras que Travis Kelce optó por un traje de baño estampado en color azul. Posteriormente ambos volvieron a la orilla donde se dieron algunos besos y se recostaron a tomar el sol.

Travis Kelce aprovechó para ponerle protector solar a su amada. Pero lo que llamó la atención fue que ambos lucen muy enamorados y tranquilos, esto después de meses muy cargados.

taylor swift tirando a calcinha do rabo pic.twitter.com/OM6iOFgOUx — cowboy like kay (@tomlinsonchapou) March 25, 2024

¿Pasarán unas largas vacaciones?

Tal parece que Taylor Swift y Tavis Kelce pasarán varios meses juntos antes de que cada uno reanude sus actividades: la cantante retomará su gira en mayo próximo, mientras que el jugador de futbol americano volverá a los entrenamientos a finales del verano.

De acuerdo con US Sun, Travis Kelce tiene pensado viajar con su amada, incluso reservó habitaciones de lijo en Francia e Italia. Pero eso no es todo, pues también reservó en alguno de los más exclusivos restaurantes.

“Quiere llevarla a escapadas románticas para que se relaje y descubran juntos esas bonitas ciudades y lugares románticos europeos”, dijo una fuente al medio antes citado.