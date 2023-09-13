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FOTOS | Taylor Swift hace historia en los MTV VMAs, ¡tiene cuatro premios a Video del Año!

Se llevaron a cabo los premios a lo mejor de la música, los VMAs 2023... ¡Y Taylor Swift la rompió! Se coronó como la máxima ganadora. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Taylor selfie.jpg
Taylor posando.jpg
Taylor peluches.jpg
Taylor otoño.jpg
Taylor en el pasto.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor cumpleaños.jpg
Taylor con unos gatitos.jpg
Taylor con boina.jpg
Taylor con fleco.jpg
Taylor cabello pintado.jpg
Taylor cielo.jpg
Taylor cabello corto.jpg
Taylor arena.jpg
Taylor acostada.jpg
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