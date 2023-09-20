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FOTOS | ¿Bad Bunny y Taylor Swift cantarán juntos?

Bad Bunny recientemente abrió su canal de WhatsApp y ahí dio algunas pistas de su siguiente producción. ¡Y todo parece indicar que será con Taylor Swift! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Bad Bunny trenzas.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor selfie.jpg
Bad Bunny saludando.jpg
Taylor CDMX.jpg
Bad Bunny selfie.jpg
Taylor cielo.jpg
Bad Bunny saludando (2).jpg
Taylor puerta gigante.jpg
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Taylor BOINA.jpg
Bad Bunny foto en el espejo.jpg
Taylor bola de cristal.jpg
Bad Bunny saludando (3).jpg
Bad Bunny de vaquero.jpg
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