FOTOS: Stefanía de Aranda agradecida de estar con vida tras accidente.

La bella esposa de Emir Pabón se encuentra agradecida por recibir una segunda oportunidad de vida después del terrible accidente que sufrió junto al cantante.

Stefanía de Anda agradece tener una segunda oportunidad de vida con su bebé y su esposo Emir Pabón. La actriz salió bien de la cirugía que le hicieron tras el accidente familiar que tuvieron en Houston, Texas.

La también presentadora jamás se imaginó que el viaje para prevenir problemas de salud, pues iban a aplicarse la segunda dosis de la vacuna anti COVID-19 a los Estados Unidos, se convirtiera en una auténtica pesadilla luego del accidente automovilístico a bordo de un taxi.

En un enlace telefónico con Ventaneando, la esposa del cantante de Cañaveral dijo que no recuerda muchos detalles del percance, pero sí que Pabón le pidió a conductor que bajara a velocidad e hizo caso omiso, al grado que pensaban que se había quedado dormido, pero no fue así.

“Me decían que por la lesión de la pierna un coágulo de grasa se me había ido al pulmón, yo no podía respirar y pues gracias a Dios estoy bien.”

La esposa de Emir Pabón piensa que el que su bebé esté vivo es un milagro.

La esposa de Emir Pabón piensa que el que su bebé esté vivo es un milagro porque el vientre fue la única zona de su cuerpo libre de dolor. Ella recuerda que cuando fue atendida por los médicos pedía que tuvieran cuidado porque tenía un embarazo de 6 meses.

Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda hablan sobre su accidente.

“Estoy muy feliz, muy contenta porque fue un milagro, a mí todo me dolía, me dolían mucho las piernas, la cabeza, lo único que no me dolía era el vientre, el bebé siempre ha estado bien.”

Sobre la posibilidad de que presenten una denuncia en contra de la empresa proveedora del servicio en el momento de su accidente, Emir Pabón revela los detalles.

“Ya los abogados y las personas correspondientes, ya le están dando seguimiento a este caso tan devastador para nosotros. Lo primero que me importa es la salud de mi esposa, de mi hijo y de mi recuperación. Primero Dios se va a hacer justicia de esta imprudencia, por esta persona estuvimos al borde de morir...”

Sobre los gastos que se generaron durante los días que ambos estuvieron en el hospital, Emir Pabón nos responde, quién corrió con los pagos.

“Todo eso corre precisamente por todo lo que está pasando, todas las aseguranzas y en el caso; ellos (abogados) y toda la persona involucrada saben cómo manejar esa parte de hospitalización y todo. Bendito Dios el proceso va bien, lo más importante es que se haga justicia y que mi esposa muy pronto se recupere al cien por ciento...”

Por el momento, Emir Pabón y su esposa enfrentan el complicado proceso de la recuperación por el accidente.