¡Vanessa Claudio siempre da de que hablar con sus looks en Al Extremo!

Nuestra querida conductora, Vanessa Claudio, cada semana da de que hablar con cada look que nos presenta en Al Extremo. Siempre está en tendencia con todos sus outfits pero con un toque especial que caracteriza a nuestra bella conductora extrema.

Iniciamos la semana con un vestido impresionante en color negro junto con una parte amarilla en tela brillante, que hacia destacar su cintura por las aberturas que tiene el outfit. El peinado fue super adecuado para el look y sus bellos ojos fueron los protagonistas para lucir ¡despampanante!

Con este outfit nos dejó ¡con la boca abierta! Nos presentó un look en color blanco y negro en dos piezas, en tendencia y lo que más llamó la atención fue el top con unos hermosos moños. Lució un peinado muy adecuado y los labios en color rojo fueron el protagonista del look total. Los comentarios de sus seguidores halagaron a nuestra Vanessa Claudio: "súper hermosa y simpática, amo verla feliz y divertida conduciendo el programa".