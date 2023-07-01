¡Vanessa Claudio cautivó con sus increíbles looks en Al Extremo!

La belleza de nuestra querida Vanessa Claudio deslumbró en Al Extremo y nos confirmó una vez más su gran gusto así como versatilidad en el mundo de la moda. Te compartimos las increíbles fotos de sus looks en tendencia que dejaron a todos impactados una vez más.

La conductora más extrema de la televisión siempre deja a todos suspirando gracias a su belleza y carisma. Además de robar suspiros, robó miradas esta semana. La bella Vanessa Claudio empezó el lunes luciendo un precioso vestido rosa entallado con brillos en los tirantes que sin duda le dieron el toque atrevido. Esta ocasión impactó con un maquillaje donde los ojos fueron los protagonistas, mientras que los labios en tono nude fueron el toque sutil.

Con este look dejo a todos con la boca abierta, puesto que fue sensual y muy tierna a la vez, pero siempre en tendencia. Nuestra guapísima conductora resaltó con un vestido en tono azul pastel, donde destacaron los cortes del escote y las mangas que se veían bastante elegantes por la tela en transparencias. En cuanto al cabello, optó por un peinado muy discreto que dejaba al descubierto los rasgos de su rostro y como accesorio portó unos aretes muy elegantes, dorados y muy sutiles.

¡Llegó el jueves y nuestra querida Vanessa deslumbró e irradió con su belleza! Portando un outfit de contrastes de colores con una mini falda rosa que dejo al descubierto su tonificada figura y un corset de tela tipo vinil en tono azul pastel. Siempre nos demuestra que el mejor accesorio es la sonrisa y la actitud, es por eso que sus seguidores le dejaron comentarios de halagos en sus redes sociales como "Bella y divertida el combo completo", "Maravilla de mujer, que hermosa estas".