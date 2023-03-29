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FOTOS | Yahir habla de la acusación que hay en contra de Kalimba.

Yahir fue encontrado por varios reporteros y decidió romper el silencio para hablar de la acusación que existe en contra de Kalimba. ¿Qué fue lo que dijo?

Por: Caleb López

Yahir compartió con la prensa cómo se encuentra Tristán.

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