El polémico mensaje de Franco Escamilla en defensa de Platanito.

Platanito continúa dando de qué hablar, luego del desafortunado chiste que realizó sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

La broma del payaso ha desatado la reacción de diversas figuras del entretenimiento, tal es el caso de su colega Franco Escamilla. En su programa de Youtube, La Mesa Reñoña, Franco reaccionó al chiste de Debanhi.



“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen... perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos, alguien va a decir, sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, dijo el regiomontano.

Franco Escamilla reacciona al chiste de Platanito

Franco da a entender que no puede responsabilizar a los comediantes por lo que sucede en México, pues las autoridades deben hacer su trabajo.

“No necesitas ni de leyes, ni de religión, para saber que matar a alguien está mal. O sea, es algo básico. La vida, dice la ley, es un bien intrínsecamente válido, pero a mí si me ca… que a partir de ahí, se suelte a ¡no, es que deben de quitar a todos los comediantes!, declaró.

Franco Escamilla expone que el chiste de Platanito no es apropiado, incluso es ofensivo para Don Mario y Doña Dolores.

“Es un chiste. Que no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni pu… gracia [...] pero no podemos decir, nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que eso provoque que pasen esas cosa s ”, dijo en Youtube.

