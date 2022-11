Franco Escamilla reacciona contra quienes lo criticaron por defender a Platanito.

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, alborotó el avispero y encendió la polémica luego de hacer un chiste de mal gusto sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al interior de una cisterna en un motel de Nuevo León. No obstante, Franco Escamilla salió en su defensa.

El feminicidio de Debanhi Escobar cimbró al país entero por la forma en que se dieron los hechos; sin embargo, de poco y nada le importó al comediante, quien tuvo la idea de bromear con este lamentable suceso.

Esto desató el malestar de los padres de la joven finada, quienes pese a las disculpas de Platanito aseguraron que procederán legalmente contra él, pues están hartos de que las personas lucren con la desgracia de otros.

Así mismo, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, así como las reacciones de algunos personajes del medio del espectáculo como Alfredo Adame, quien arremetió contra el payaso, Lalo España también externó su opinión y aseguró que son temas escabrosos y delicados y que él no hubiera bromeado con algo así.

Franco Escamilla defiende a Platanito

Sin embargo, sorprendió la postura del comediante Franco Escamilla, quien defendió a su colega de profesión durante el programa “Mesa Reñoña”. El comediante regiomontano aseguró que era mucho más fácil echarle la culpa a un comediante y que los chistes no provocan violencia hacia la mujer.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘si es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta a las mujeres son imb... que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, sentenció.

“Es un chiste, que no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, a mi no me haría gracia, pero no podemos decir ‘nadie va a hacer chistes de nada’”, añadió.