Ellos son los hijos de Frankie Muniz y Justin Berfield. (FOTOS)

Malcolm in the Middle, es una famosa serie que ha marcado a diferentes generaciones. Recordemos que dicha comedia es protagonizada por los actores Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Christopher Masterson, Justin Berfield y Erik Per Sullivan.

Tras el término de la serie, muchos tomaron su camino y se dedicaron a diferentes cosas, tal como Frankie Muniz y Justin Berfield, quienes actualmente se encuentran disfrutando de su familia y sus amigos.

Recientemente ambos actores publicaron a través de sus cuentas oficiales de Instagram, algunas fotos de sus hijos. Por eso, a continuación, te dejamos las imágenes y algunos datos de estos famosos actores.

El Hijo de Frankie Muniz

Frankie Muniz dio vida a Malcolm Wilkerson, el hijo de en medio de la familia, del 2000 al 2006. Tras este rol, Frankie hizo un gran giro en su carrera, pues se convirtió en piloto de carreras.

Sin embargo, no dejó de actuar por completo, pues apareció en películas y algunos programas de televisión como Criminal minds.

Para el 2012, Frankie sufrió el primero de dos choques en su auto de carreras, que lo dejaron con pérdida de memoria. En 2018, le propuso matrimonio a su novia de mucho tiempo, la actriz Paige Price, con la que este 2021 tuvo su primer hijo Mauz Mosley Muniz.

La hija de Justin Berfield

Justin Berfield interpretó en la serie al segundo hijo mayor, Reese Wilkerson, que al parecer era el menos inteligente y bastante temido.

Después de que Malcolm el de en medio llegará a su fin, el actor solo actuó una vez más en la pantalla, en un episodio de Son of Tucson. Posteriormente en el 2010, Justin se convirtió en cofundador y director creativo de Virgin Produced junto a Richard Branson.

Actualmente en sus redes sociales, Justin muestra que es un gran fanático de los deportes y un pescador. Además, en el 2020 mostró la llegada de su primera hija.

