Frida Sofía es arrestada en Miami por alterar el orden público.

Frida Sofía fue arrestada en Miami, Estados Unidos, por alteración del orden público y resistirse al arresto, informaron los conductores de Chisme No Like durante su participación en Venga La Alegría.

La hija de Alejandra Guzmán fue detenida la madrugada del lunes 24 de enero de 2022, por lo que deberá pagar cerca de 30 mil pesos mexicanos en multas.

En diversas fotos que comienzan a circular por las redes sociales, se puede ver a Frida Sofía con el cabello azul y un poco de maquillaje al momento de su detención.

Así sucedió la detención de Frida Sofía en Miami

Elisa Beristain y Javier Ceriani se comunicaron a nuestro foro de Venga la Alegría esta tarde para confirmar que Frida Sofía fue arrestada a las 12:10 de la noche del día lunes.

“Tiene un cargo por resistirse al arresto, pero sin violencia. Eso tendría un cargo de mil dólares”, expresó la conductora de Chisme No Like a este programa.

Por su parte, Javier Ceriani reveló que Frida Sofía fue captada con el mismo look de cabello azul durante su último live en Instagram de aquella noche.

Yo hablé con los representantes de Frida Sofía, pero se enteraron por nosotros. Ella está acompañada por un joven que es el que la maneja. Estamos preocupados por Frida… tuvo un altercado público

Los presentadores de Chisme No Like confesaron que el equipo de Frida Sofía “se tardó en pagar la fianza”.

“¿Quién fue a salvarla? No sabemos, pero evidentemente tuvo que pedir ayuda a un amigo porque familiares no tiene. Su representante no sabía que estaba arrestada”, expresó Ceriani a las cámaras de Venga la Alegría.

Elisa Beristain recordó que no es el único pleito legal que ha enfrentado la hija de Alejandra Guzmán, pues hace unos meses tuvo un problema con una vecina y con otra persona que entró a su departamento.

Hasta el momento, Frida Sofía o su equipo de representantes no se han manifestado ante la detención de la cantante.

