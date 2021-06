Frida Sofía recuerda doloroso pasado; perdona a Alejandra Guzmán.

Frida Sofía concedió una entrevista para la revista People en español, donde habló de la controversia que enfrenta con su abuelo Don Enrique y su mamá Alejandra Guzmán.

La joven, de 29 años, recordó algunos pasajes de su infancia y la complicada relación con la Reina de Corazones.

Sin embargo, Frida Sofía confesó que perdonó a su mamá desde el fondo de su corazón, pues no existe “manual para ser madre”.

“Estuve sola, no es que me sentí, es un hecho, pero todo pasa por algo. Ella hizo todo lo que pudo con las armas que tenía como madre. No hay manual, yo entiendo. Claro que la perdono porque si no es como tomarte el veneno tú y esperar a que se muera alguien más. Le deseo lo mejor. Ojalá y sane. De que yo me he tratado de acercar, lo sabe, aunque diga que no”, expresó.

La intérprete de Ándale también confesó que desde niña vivió con la ausencia de la rockera.

“Siempre la cuidé y nunca la dejé. Me sentía culpable como que la estaba traicionando. Al final yo amaba a mi mamá más que nada. A mí no me importaba ni mi papá ni nadie. La verdad es que mi mamá era mi vida, era todo”, confesó.

“Esperaba de chiquita que llegara para saber que estaba bien. Y yo le decía a mi papá: ‘Llévame a casa de mi mamá'. Me ponía como loca. ‘Necesito cuidar a mi mamá. Que si se cae, si se pega, si le hacen algo, si se vomita y la tengo que voltear. Tengo que ir con mi mamá a cuidarla’, y esa fue mi niñez”, subrayó la joven para los medios de comunicación.

Frida Sofía rompe el silencio sobre el presunto abuso sexual de Enrique Guzmán

Fue en la misma entrevista, donde Frida Sofía habló del presunto abuso sexual que sufrió por parte de su abuelo Enrique Guzmán.

La también influencer confesó por qué se tardó en romper el silencio sobre el polémico caso.

Tenía miedo, pánico. ¿Cómo me van a creer, quién me va a creer? Lo tuve que sacar, lo tuve que decir. Es algo penoso, humillante, doloroso, traumatizante, algo que hasta en mi cerebro normalice, hasta que dije: ‘No, esto no está bien’

Además, la joven no quita el dedo del renglón y pide que se haga justicia ante el caso de abuso sexual de su abuelo Don Enrique Guzmán.

Enrique me demandó. La víctima soy yo. Él tomó el primer paso legal, pero sin lo que se necesita para ir y presentar jurídicamente algo -que son pruebas, testigos, la verdad. No soy de dar patadas de ahogado, estoy preparando algo sólido. Gracias a Dios han llegado ángeles y la justicia divina existe

Lo único que quiero es justicia. A mí nadie me calla. La verdad triunfa siempre y el de arriba lo ve todo, todo lo sabe. Yo me mantengo. Soy bien trabajadora. No soy tonta, no soy floja

