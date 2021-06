Frida Sofía demandará a Alejandra y Enrique Guzmán por tres delitos.

La joven empresaria demandará a los cantantes por violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores.

Luego de que Frida Sofía anunciara por medio de un video en sus redes sociales que demandará de manera formal a su abuelo Enrique Guzmán y a su madre Alejandra se dio a conocer que se presentará el documento formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores.

El grupo de abogados de Frida Sofía de la firma Olea & Olea ofrecieron una conferencia de prensa en donde dieron detalles de las acciones legales que se emprenderán en contra de los cantantes.

Frida Sofía formaliza demanda en contra de Enrique y Alejandra Guzmán.

“A nuestro parecer acreditan los hechos con apariencia delictiva que fueron cometidos por Alejandra “N” y Enrique “N”, en días pasados han presentado de considerarlo de procedente se cite a Frida por la supuesta imputación, es por eso que aprovecho este espacio para pedir la justicia de la CDMx que actúe con consecuencia”, aseguraron los licenciados.

Los abogados de la hija de Pablo Moctezuma explicaron que la demanda es conjunta en contra de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán por tres delitos: abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores. El único delito que no incluye a la rockera es el de abuso sexual.

Frida Sofia romperá lazos con su familia, ¡se cambiará el apellido!

“No es complicidad, es una sola denuncia contra dos personas por tres delitos, el Ministerio Público es quien determina si hay delito y quien lo cometió. Alejandra Guzmán está relacionada con los delitos de violencia familiar y corrupción de menores, con el abuso no hay una relación directa”, informaron los miembros de la firma.

Los abogados aseveran que siguen recopilando pruebas contra los presuntos agresores: “Presentar testigos, documentos, videos y periciales, hay suficiente material probatorio. Los datos que existen hoy creo que son suficientes para llevar a los investigados a un proceso”.

Frida Sofía no sometió su estado mental a revisión.

Los abogados de Frida Sofía explicaron que estos delitos no buscan una reparación de daño económico: “Ella quiere justicia, no son delitos que requieran un resarcimiento económico. Si se acreditan los delitos desde luego existen esa posibilidad (vayan a la cárcel), la Fiscalía y el juez de control determinan, ni nosotros, ni Sergio Mayer (cuánto tiempo podrían estar en prisión), depende de la condición del delito, hay agravantes, que esto fue cuando ella era menor que es un agravante”.

Por su parte, la nieta de Silvia Pinal dio a conocer que lo único que quiere es que se le haga justicia: “Para mí es muy importante señalar que mi única intención al hacer la entrevista fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Tenía ganas de sentarme frente a él y su público para que me conocieran y me oyeran a hablar con y de la verdad. Gustavo Adolfo me prometió no editar de forma alguna la entrevista, tal y como se lo había pedido. Durante la entrevista me solté y no pude callarme más”.

