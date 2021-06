Frida Sofía formaliza demanda en contra de Enrique y Alejandra Guzmán.

La joven lamentó tener que enfrentar jurídicamente a la mujer que más ha amado en la vida, pero dijo estar dolida por la desprotección que su progenitora tuvo con ella.

Este miércoles Frida Sofía sorprendió con un video que subió a sus redes sociales en el que ratificó que tomará acciones legales contra su mamá Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán y lanzó a las autoridades un mensaje donde les pide que se haga justicia.

Meses después del escándalo que se suscitó luego de la entrevista que la influencer le dio a Gustavo Adolfo en la que dio polémicas declaraciones como que sufrió abuso desde los cinco años por parte de su abuelo, por medio de sus redes ratificó la demanda en contra del cantante.

“Gracias a todos los que se toman un momento de su día para escuchar lo que tanto tiempo había callado, utilizo este medio de comunicación ya que me es imposible viajar fuera de Estados Unidos por mi estatus migratorio, primero que nada le quiero agradecer a mis abogados por tomar mi caso y a todos los que me han apoyado en este doloroso proceso”, así inició su mensaje la joven empresaria.

Frida explicó que no vendió la exclusiva, sin embargo, después de la entrevista se sintió liberada: “No soy una persona que se venda para contar su vida y llamar a una exclusiva, no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de la que ha sido mi vida y no está a la venta… estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente del mundo, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta, empiezas a creer que nadie te va a creer”.

La también empresaria aseguró que siente mucho dolor al no recibir apoyo de su mamá, Alejandra Guzmán: “Oí, viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir, me duele estar hoy en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida, es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su chantaje”.

La hija de la Alejandra Gumán también contó sus motivos para emprender acciones legales y exigió justicia: “Por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron todos los días de mi vida, busco justicia, no venganza, porque es parte de mi sanación. Quiero que se haga justicia, pido a las autoridades que conozcan los hechos, actúen conforme a derecho, con rectitud, y demuestren que no importa la fama ni las influencias y que la justicia sí existe”.

En pocos minutos, la publicación de Frida Sofía se volvió viral y al momento cuenta con 143,350 reproducciones y ha recibido muchas muestras de apoyo: “Te creo , te abrazo, lo siento mucho. Este es solo el comienzo de tu nueva vida, sin ataduras. Dios contigo siempre”, “Querida Frida, escucharte es humano, lo inhumano es no hacerlo, por eso te apoyo, porque todos merecemos ser escuchados y tú tienes todo mi cariño y apoyo”, “La mejor de las suertes, aunque mucha gente te juzgue mal y hable pestes de tu persona, hay gente que cree en ti y tienes que hacer lo correcto aunque sea en contra de tu propia familia”, fueron algunos de los mensajes que escribieron en la publicación

