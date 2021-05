Frida Sofía sobre las declaraciones de Enrique Guzmán: “En paz”.

Enrique Guzmán y Frida Sofía no dan fin a su enfrentamiento, pues continúan mandándose una serie de indirectas en todos los medios de comunicación.

Frida Sofía enfrenta problemas con la Dinastía Pinal

¿Por qué Enrique Guzmán decidió demandar a su nieta Frida Sofía?

Todo comenzó, cuando la hija de Alejandra Guzmán acusó a su abuelo de presunto abuso sexual, mismo que sufrió la edad de 5 años.

Las palabras de Frida Sofía desataron el enojo del rockero, quien no dudó en meter una denuncia contra su nieta.

En semanas anteriores, el intérprete de Tú Cabeza en mi Hombro ha dado una serie de declaraciones, donde habla del distanciamiento con su nieta.

“Estaba yo sentado en esta mesa donde desayunamos, recibí una llamada de ella, me dijo ‘yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’ y colgó. Si era yo el abuelito salvador, el que mediaba entre las dos”, expresó el artista para nuestro programa Ventaneando.

Te puede interesar: Enrique Guzmán confiesa que Frida Sofía está muerta para él.

Frida Sofía responde a las recientes declaraciones de su abuelo Enrique Guzmán

Frida Sofía fue interceptada por los medios de comunicación y no dudó en expresar su opinión respecto a toda la polémica que enfrenta su núcleo familiar.

“La verdad es que yo estoy tranquila. Yo con Dios y con la verdad siempre. Yo creo que las acciones hablan por sí mismas. No puedo hablar de esto por cuestiones legales, pero estoy en paz y feliz con lo que he logrado”, expresó la controversial hija de Alejandra Guzmán.

Por último, Frida Sofía refrendó que su denuncia en contra de su abuelo Enrique Guzmán no daría marcha atrás.

“Soy una persona concreta, no voy a presentar algo hasta que esté bien. No puedo expresar lo bien que me siento, lo liberada, lo en paz que estoy. Gracias a toda la gente que me apoya y a la que no también por andar pendiente. Como siempre digo, la caca flota, pero la verdad triunfa”, concluyó la influencer de 29 años.

También te puede interesar: Enrique Guzmán acudió a ratificar su demanda contra Frida Sofía.