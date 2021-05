Frida Sofia muestra su lado más vulnerable ante Silvia Pinal.

La hija de Alejandra Guzmán pidió que dejen en paz a su abuela a quien reiteró su amor y evitó juzgar después de que le ‘dio la espalda’.

Luego de que Frida Sofía diera a conocer que sufrió de tocamientos indebidos por parte de su abuelo paterno, Enrique Guzmán, recientemente Silvia Pinal rompió el silencio para dar a conocer su postura en este caso que tiene a sus familiares en una guerra de declaraciones.

En entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, Silvia Pinal aseguró que pese a que su exesposo se portó violento incluso con ella, no creía que le hubiera hecho daño a su nieta.

¿Enrique Guzmán se retira? Canceló conciertos luego de la polémica.

“No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar (con él)”, indicó la diva del cine mexicano.

Como ya se ha hecho costumbre, Frida Sofía reaccionó a las palabras de su abuela y pese a que indirectamente dio a entender que no cree en las acusaciones que ha hecho su nieta, la hija de Alejandra Guzmán no sólo la defendió, sino pidió que la dejen en paz.

Frida Sofía no sometió su estado mental a revisión.

“Yo sé quién es mi abuela y sé que si supiera de mi caso opinaría muy diferente, pero me da miedo que le duela así que mejor así. Solo quiero lo mejor para ella. Ya ha trabajado toda la vida. ¡Déjenla descansar y disfrutar su vida! Yo te amo abue y conozco tu corazón”, aseveró Frida Sofía.

La periodista de espectáculos Shanik Berman usó sus redes sociales para condenar que Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán involucraran a su madre en esta polémica.

Frida Sofia romperá lazos con su familia, ¡se cambiará el apellido!

“A Doña Silvia Pinal deberían aislarla de situaciones tan desafortunadas y no exponerla a lo que está ocurriendo dentro de su familia. Qué bueno que ella no ha leído lo que escribió y lo que dijo Frida Sofía y sin leerlo y sin conocerlo es muy difícil opinar, pero no manche* los hijos de Silvia Pinal de ponerla en esta situación. Denle alegrías, denle satisfacciones, a su edad es lo que se merece”, criticó Berman.

Frida Sofía dejó un comentario en la publicación de la conductora en donde le dio la razón y criticó a su tío Luis Enrique Guzmán: “Claro que no está enterada y prefiero que ni lo sepa… yo sé que lo único que le interesa al nini (Luis Enrique Guzmán) es su dinero y su intachable dinastía y ahí está tras la cámara manipulando a mi abuela, ella ya no está como para ser cuestionada y menos tan vulnerable”.

Se filtran audios de Alejandra Guzmán hablando sobre la violencia de Enrique Guzmán hacia Silvia Pinal.