¿Enrique Guzmán se retira? Canceló conciertos luego de la polémica.

"¿Con qué cara voy a salir a decir algo?”. Dijo Enrique Guzmán justificando la cancelación de algunos de sus conciertos, ¡la polémica tiene consecuencias!

Después de las acusaciones de abuso sexual, de su nieta Frida Sofía, Enrique Guzmán canceló algunos de sus conciertos. El cantante no se siente bien, ¡no sabe cómo lidiar con todo lo que lo aqueja! Te contamos más detalles...

Enrique Guzmán acusado de abuso sexual por parte de su nieta Frida Sofía.

Hace ya algunas semanas, el cantante fue acusado por abuso sexual, ¡a una menor! Pues su nieta Frida Sofía decidió romper el silencio y hablar después de más de 20 años. A través de sus redes sociales y en una demanda, la influencer dijo que su abuelo era un abusador, ¡y no solo de ella! Pues también abusaba de su madre y de su abuela Alejandra Guzmán y Silvia Pinal, ¡pues les metía tremendas golpizas! Al respecto, no hay pruebas contundentes, ¡pero incluso Enrique demandó también a Frida, pues no va a permitir que lo difamen! Mientras, toda esta situación ya le está pasando factura al rockero...

Enrique Guzmán cancela conciertos, ¡no sabe cómo lidiar con el escándalo!

El cantante canceló algunos conciertos que daría en línea, confesó que no tiene cara para decirle algo a su público y que no se siente bien como para ofrecer sus shows, ¡no tiene ganas de cantar! Pues claro, ¡tiene semanas en el ojo del huracán! “Tenía algunos conciertos en línea y se han cancelado todos porque con qué cara voy a salir a decir algo, qué les voy a cantar, con qué sonrisa puede hablar el payasito, el payasito está triste, no tiene ganas de cantar”. Dijo Enrique Guzmán.

Además, dijo nuevamente que jamás le ha faltado al respeto a Frida Sofía. “En algo me equivoqué, pero yo faltarle a ella, no lo he hecho nunca”. Terminó diciendo el cantante. Seguiremos contándote todo sobre este escándalo.

