Frida Sofía reaparece en redes, ¿le respondió a Alejandra Guzmán?

Vaya bombazos que soltó Alejandra Guzmán hace unos días en la entrevista exclusiva que le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, algunos de ellos relacionados con su hermano Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, la muerte de su hermana Viridiana Alatriste y sobre su hija Frida Sofía.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán? 'La reina de corazones’ abrió su corazón y habló sobre el distanciamiento con su hija Frida Sofía, esto después de que intentaran raptarla cuando tenía 12 años, motivo por el cual decidió enviarla a Estados Unidos, donde ha hecho su vida.

Sin embargo, llamó la atención cuando habló del trastorno que sufre Frida Sofía (border personality) y de que en repetidas ocasiones llegó a agredirla físicamente. “Sí, hubo varias (veces). Alejandra Covarrubias, quien es mi asistente, ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla (a Frida Sofía)”.

¿Reapareció Frida Sofía?

Tras las reveladoras declaraciones de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, su hija, reapareció en redes sociales y publicó en su cuenta de Instagram un polémico mensaje, mismo que parecía ser una respuesta a lo dicho por su madre. Sin embargo, se sabe que nada tiene que ver con las declaraciones de Alejandra Guzmán, sino con otro escándalo en el que estuvo involucrada.

Frida Sofía compartió un polémico Reel en el que se escucha una voz en off que dice: “A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio”, mientras que en la imagen se alcanza a leer el texto “You become who you don´t forgive” (Te convertiste en quien no perdona) y “En estado inconveniente”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Este hecho desató una gran controversia en redes sociales, ya que muchos aseguraban que era una clara respuesta a Alejandra Guzmán, mientras que otros aseguraron que se debió a un escándalo que protagonizó en un programa de televisión, al cual se especula que acudió en estado inconveniente.