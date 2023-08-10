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FOTOS | Esto dice la canción que Alejandra Guzmán dedicó a Frida Sofía

La cantante estrenó conciliadora canción para su hija. Te contamos en las fotos lo que dice la canción.

Por: TV Azteca

Frida Sofía con mamá..jpg
Frida Sofía de rubia..jpg
Frida Sofía con su mamá de niña..jpg
Ale Guzmán con lentas blancos..jpg
Frida Sofía con risa pícara..jpg
Frida Sofía con Alejandra Guzmán..jpg
Ale Guzmán con un coco..jpg
Frida Sofía con boquita abierta..jpg
Ale Guzmán en la playa..jpg
Frida Sofía con su mamá..jpg
Frida Sofía con ojos de lado..jpg
Ale Guzmán presume tatuajes..jpg
Frida Sofía con el cabello largo..jpg
Frida Sofía en bikini..jpg
Ale Guzmán en el paraiso..jpg
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