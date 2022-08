Filtran video de Frida Sofía agrediendo a una vecina: ¿Pisará prisión?

En el 2019 se informó que Frida Sofía fue detenida en Miami tras agredir a una vecina en su departamento; sin embargo, en días anteriores salieron a la luz nuevos videos del mencionado altercado.

El programa ¡Siéntese quien pueda! dio a conocer videos de Frida Sofía declarando qué pasó al interior de su departamento. También se puede ver a una joven de nombre Andrea Wilson, vecina de la hija de Alejandra Guzmán y quien denunció la agresión.

En los videos se aprecia a Andrea Wilson declarando ante los elementos de la policía, además de mostrar algunos golpes en su rostro.

“Ella me estaba diciendo que venga. Entonces por fin venimos, que es la hija de Alejandra Guzmán. Queríamos tomar y queríamos comer. Yo acabé de llegar, yo subí. Estuvimos allá cinco minutos. Yo le digo a ella ‘oye quiero ir a comprar unas arepas’. Me empezó a decir varias palabras. Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima y yo la tuve que agarrar y tirarla encima. Ellos tuvieron que agarrarla de brazo a brazo y decirme ‘salte corriendo mujer’, porque se me estaba tirando así como una gata. Me rompió la camiseta”, declaró la vecina de Frida Sofía.

En las pruebas también se percibe a la intérprete de Ándale dando su versión de los hechos y recibiendo a las autoridades en su hogar.

¿Frida Sofía podría ir a la cárcel?

Tras estos nuevos videos filtrados también se ha dado a conocer que Frida Sofía está siendo acusada de supuesto asalto y agresión, cargos por los cuales tendrá que acudir a una cita a la corte de Estados Unidos para declarar.

La hija de Alejandra Guzmán tiene que acudir el 19 de septiembre a brindar su declaración, y de ser encontrada culpable, podría ir dos años y medio a la cárcel.

