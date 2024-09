Se sabe que todas las comidas y los líquidos terminan por brindar instancias positivas para tu anatomía, hay otras que no son muy constructivas que digamos. No pasa nada si te das un gusto cada tanto, pero es cierto que si cometes excesos o no tienes responsabilidad, entonces puede haber problemas. Dicho esto, vamos a hablar sobre la fruta que te ayuda a cuidar la vista y reducir la presión.

Ana hizo todo para que Gloria y Lino no se enredaran, pues son primos [VIDEO] Ana es mamá de Gloria y revela que Lino es su sobrino. Ana hizo todo para que Gloria y Lino no se enredaran por ser primos, pero no quisieron escucharla.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los hábitos que te ayudan a bajar de peso sin dieta o ejercicio?

¿Cuál es la fruta que te ayuda a cuidar la vista y reducir la presión?

Las uvas son la solución. Las mismas rebosan de sabor y tienen un encanto distintivo y de ahí, que termine siendo una de las frutas más apreciadas por parte de la gente. Cuenta con muchos colores y entre ellos destacan el verde, rojo, morado y las negras.

Tienen una gran versatilidad, pues pueden ser ingeridas como un snack saludable para acompañar con alguna ensalada que sea de tu antojo o terminar de incluirlas en un plato gourmet. Y agreguemos que, puedes consumirlas en cualquier momento del día, así que encontrarla en el desayuno como tenerla de postre es una gran alternativa.

Considera que tienen un muy buen perfil nutricional, pues son ricas en fibras y están cargadas de vitaminas esenciales como son la A, C, E, B1, B2, B3 y B6, junto con minerales como lo son el calcio, fósforo, sodio, potasio, hierro, cobre, magnesio y zinc. La glucosa como la fructosa que la componen, terminan de aportar mucha energía. Ten en cuenta que su contenido de grasas saturadas y colesterol es prácticamente insignificante y termina por contribuir a una alimentación equilibrada.

También te puede interesar: La fruta que previene enfermedades neurodegenerativas

Cuenta con resveratrol, compuesto con propiedades antioxidantes que combaten los radicales libres, responsables del envejecimiento y la degeneración celular. Es desintoxicante del hígado mejorando su funcionamiento y contribuyendo a la salud hepática.