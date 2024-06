¿Fue por Ángela Aguilar? Christian Nodal le hace este desplante a Carolina Ross

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen dando de qué hablar y así será por mucho tiempo; sin embargo, es probable que en su relación exista algo de toxicidad, o al menos eso es lo que se especula después de que el cantante sonorense dejara de seguir a la guapa cantante Carolina Ross.

Christian Nodal y Carolina Ross mantenían una gran amistad; sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente desde que el intérprete de “Botella Tras Botella”; “Ya Pedo Quién Sabe”, “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos”, entre otras, está con Ángela Aguilar.

¿Christian Nodal dejó de seguir a Carolina Ross?

En una reciente entrevista con Érika González, Carolina Ross dio a conocer que el cantautor sonorese la dejó de seguir en Instagram. Esto desató infinidad de rumores y especulaciones; ¿habrá sido por Ángela Aguilar?

La compositora sinaloense de 28 años dijo haberse sorprendido al descubrir que su amigo Christian Nodal dejó de seguirla en Instagram y en lugar de ponerse a investigar, prefiere quedarse con los buenos momentos de su amistad.

“¿Para qué averiguar? Yo me quedo con la buena imagen de que me intivó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telemex en Guadalajara, ha sido un buen amigo. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien, yo tengo esa imagen de él”, dijo Carolina Ross.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? El hecho de que Christian Nodal haya dejado de seguir a su amiga Carolina Ross no pasó desapercibido, y así reaccionaron los internaturas en redes sociales.

“La tía Ángela Aguilar tiene miedo que alguien más llegue y se lo lleve, como quiera va a pasar”, “Angelita no quiere ninguna fan de su relación”, “Ya tiene miedo de la Panini que le hagan lo mismo”, “Ella es una niña caprichosa que está acostumbrada a que todos hagan lo que ella dice, pobre Christian Nodal, no quiero ni imaginar lo mal que lo va a tratar esta chica”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross es una joven cancante y compositora sinaloense que nació el 23 de septiembre de 1995. Muchos la conocen por su participación en un reality de canto en el año 2013.

Desde muy pequeña supo que le gustaba cantar, por lo que comenzó a realizar algunos covers de pop y baladas. Después de su participación en el reality de canto, la carrera de Carolina Ross ha ido en aumento.

