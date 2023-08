Esta es la función que debes activar en YouTube para que no restrinjan el acceso

A través de un anuncio de parte de la red social, propiedad de Google, se informó que aquellas personas que no tengan activo el historial de YouTube, dejarán de recibir sugerencias de contenido audiovisual en la plataforma. Esta medida entró en vigor el pasado 9 de agosto de este año y la noticia tomó por sorpresa a millones de usuarios lo cual es de esperarse debido a que con más de 15 años en el mercado, la aplicación se ha posicionado como una de las redes sociales más importantes y con más usuarios activos en el mundo.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

Ahora bien, lo que sucede cuando tienes activo tu historial en YouTube, es que el algoritmo te enseña recomendaciones que son tendencia a nivel local y global, así como aquellas basadas en tus hábitos de consumo. Sin embargo, con este nuevo cambio, tu página de inicio aparecerá casi en blanco, es decir, con muy poco contenido sugerido, aunque sí seguirás viendo la barra de búsqueda y menú ubicada del lado izquierdo.



Así que a partir de ahora si deseas que la aplicación te sugiera videos relacionados con tus gustos y con lo que está en tendencia a nivel mundial, tendrás que habilitar o activar tu historial, aunque es importante decir que la privacidad de tus datos ya no será la misma.

Por otro lado, las personas detrás de la red social señalaron que al tratarse de una actualización reciente es posible que por el momento el cambio no sea visible para todos los usuarios del mundo. No obstante, aseguraron que pronto estará desplegado en todas las regiones donde tiene presencia. Así que si tienes desactivado tu historial de YouTube y aún no ves este cambio, ten paciencia que en breve lo verás.

Por último, YouTube afirma que el no tener un historial activo también puede representar una oportunidad para navegar más en la red y llegar a videos que empaten con tus gustos de forma orgánica y no solo por sugerencia de su algoritmo, además de que es una medida para reforzar tu privacidad.