Funeraria usa modelos en lencería para su publicidad. (VIDEO)

Una polémica campaña para una empresa funeraria dio de qué hablar en Moscú, y no precisamente por su creatividad, sino por contratar a modelos en lencería para posar sobre los féretros.

A través de la cuenta de Instagram de HORONIM.RU se dieron a conocer un par de videos que inmediatamente dividieron la opinión entre los usuarios de las redes sociales.

En los filmes se puede ver a un grupo de mujeres rusas en diminutas prendas y con tacones, cuya altura no fue impedimento para posar sobre los féretros como en una revista de caballeros.

La funeraria informa en su biografía de Instagram que "organiza el funeral de los muertos y ofrece servicios funerarios preferenciales para todas las categorías de ciudadanos".

Con más de 300 mil reproducciones y mensajes de todo tipo en la caja de comentarios, el promocional de la funeraria ha ganado un alcance inimaginable.

“Contamos con nuestro propio personal de agentes calificados que controlan la organización del funeral en cada etapa, desde el papeleo hasta el ritual funerario”, se lee un mensaje en la descripción de las publicaciones.

La funeraria ha dado a conocer su número de teléfono con la finalidad de atraer más clientes, además menciona que la oficina central se encuentra ubicada en Koptelsky Lane, Moscú.

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Polémica publicidad de funeraria desata críticas en internet

Múltiples usuarios de las redes sociales lanzaron contundentes comentarios a esta estrategia de marketing, asegurando que es “sombrío”.

“¿Por qué necesitan desnudos para publicitar algo tan privado y sombrío?”, escribió una mujer en Instagram.

Sin embargo, otros usuarios de las redes sociales también destacaron la supuesta creatividad de los publicistas para atraer más personas a su negocio.

"Ah caray, eso sí me interesa", escribió un internauta.

La controversial estrategia de la funeraria ha desatado todo tipo de memes, incluyendo aquel con la frase “Terrible, oremos” que es una sensación en la red.

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