El nombre de Mohamed Buya Turay se volvió tendencia en las redes sociales tras darse a conocer que no asistió a su boda y mandó a su hermano en su lugar.

Mohamed es un futbolista de 27 años de edad que recientemente firmó para jugar con el equipo Malmö de Suecia, así que tuvo que viajar antes para reunirse con el equipo.

Los novios se darían el "sí" el pasado 21 de julio en su natal Sierra Leona, pero los planes quedaron truncados cuando Mohamed fue solicitado en Suecia inmediatamente.

La novia no quedó "vestida y alborotada", pues Mohamed le pidió a su hermano que ocupara su lugar y se encontrara con la futura esposa que responde al nombre de Suad Baydoun, en el altar.

Te puede interesar: Científico se disculpa por presentar imagen de chorizo en vez de una estrella.

Futbolista no asistió a su boda... ¡y mandó a su hermano en su lugar!

Luego de que la historia se viralizara en las redes sociales, Mohamed dio más detalles de lo sucedido para el periódico sueco Aftonbladet.

"Nos casábamos el 21 de julio en Sierra Leona pero yo no pude estar allí porque Malmö me pidió que llegara antes. Tomamos las fotos con antelación así que parece que yo estaba allí, pero no fue así. Mi hermano me representó en la boda real", declaró.

Mohamed publicó algunas fotos de su boda a finales de julio, pero aseguró que fueron imágenes tomadas con antelación a su partida a Suecia.

"Intentaré llevarla a Suecia y Malmö ahora para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo. Primero, vamos a ganar la liga y luego me iré de luna de miel", contó.

El futbolista también ha respondido a las críticas a través de sus redes sociales, asegurando que sí está casado con Suad Baydoun y su hermano solo lo representó en el banquete.

También te puede interesar: VIDEO: Paracaidista se enreda y cae en picada, pero salió vivo.