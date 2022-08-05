Científico se disculpa por presentar imagen de chorizo en vez de una estrella.

El científico francés Etienne Klein se disculpó en su cuenta de Twitter tras publicar la foto de una rodaja de chorizo en vez de una estrella.

"Acabo de pedir disculpas a quienes se hayan escandalizado por mi farsa, que no tenía nada de original. Solo pretendía incitar a la prudencia respecto a las imágenes que parecen hablar por sí mismas", escribió en sus redes sociales.

Etienne pretendía realizar una broma a los internautas que desafortunadamente se salió de control, pues la foto comenzó a dar vuelta por todas las redes sociales inmediatamente.

"Qué nivel de detalles... Un nuevo mundo se desvela día tras día", escribió a modo de broma Etienne en Twitter, adjuntando una foto de la rodaja de chorizo.

El científico francés afirmó que se trataba de una foto de la estrella Próxima Centauri, la más cercana al Sol, la cual supuestamente fue captada con el nuevo telescopio espacial James Webb (JWST).

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Científico pide una disculpa tras publicar rodaja de chorizo en vez de estrella

La fotografía de la rodaja de chorizo confundido con una estrella se viralizó en las redes sociales, por lo que el científico Etienne Klein salió a ofrecer una disuclpa.

"Me sorprendió el alcance de la difusión: pensé que la imagen se detectaría inmediatamente como falsa. Y cuando vi que un importante periodista de BFMTV [un canal de noticias francés de 24 horas] se entusiasmaba con el tema y que corría el riesgo de difundirlo, le dije que era una broma. Se lo tomó con mucho humor", dijo Klein a la agencia AFP.

Según el investigador, su objetivo era concientizar sobre la falsa información que abunda en internet y la verificación de fuentes: "Un bulo tiene un valor educativo. Habla de nuestra capacidad de ser engañados, cuestiona nuestra relación con las fuentes", declaró.

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