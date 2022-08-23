Gabo Cuevas manda fuerte mensaje a Javier Ceriani en VLA.

Gabo Cuevas visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para hablar sobre su participación en Survivor México, donde protagonizó más de una polémica en la Tribu Jaguar.

El reportero de espectáculos se convirtió en uno de los sobrevivientes más controversiales, pues se enfrentó con Javier Ceriani, Rogelio, Catalina, Saadi, Cuchao y más participantes.

La rivalidad entre Gabo y Ceriani fue una de las más sonadas durante toda la temporada, pero el reportero mexicano finalmente ha roto el silencio en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría.

"El odio a Ceriani es muy orgánico, existe porque ha sido uno de los periodistas que más me ensució... me ha culpado, señalado y ha dicho que soy un ratero", dijo Gabo en nuestro foro de VLA.

Gabo se convirtió en el reciente eliminado de Survivor México tras caer contra Cathe y David. Sin embargo, el participante se llevó un par de enemigos a casa, asegurando que Javier Ceriani "es muy clasista... él era un personaje y que flojera ser él".

El exintegrante de la Tribu Jaguar fue muy contundente con sus comentarios al periodista argentino, mandándole frases como "Me da mucha flojera hablar de él" y "Me quedé con ganas de escupirle la cara".

Te puede interesar: Survivor México: Gabo Cuevas se dice listo para desenmascarar a Cuchao.

Gabo Cuevas se convierte en el reciente eliminado de Survivor México

Gabo Cuevas quedó eliminado el pasado sábado 20 de agosto, refrendando su título como uno de los personajes más polémicos de la temporada tras sus peleas con miembros de las tribus Jaguar y Halcón.

El reportero mexicano fue retado a armar una torre con pieza de madera, pero su construcción se derrumbó de último momento y apagó su fuego para siempre en Survivor México. Por su parte, Cathe y David permanecieron otra semana más dentro de la competencia.

También te puede interesar: Gabo Cuevas pasa por difícil momento en Survivor México. ¿Se va del reality?