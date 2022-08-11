Survivor México: Gabo Cuevas se dice listo para desenmascarar a Cuchao.

Gabo Cuevas y Cuchao están formando una de las rivalidades más polémicas de Survivor México, pues el reportero de espectáculos está dispuesto a desenmascarar a su rival.

Luego de que Santi confesara que Cuchao habló mal de Gabo, el reportero adelantó que revelará el polémico acuerdo para sacar a Saadi. Cuevas también refrenda que no va a permitir que otra persona "ensucie su nombre con estrategias baratas" a sus espaldas.

"Él sabe que yo puedo ventilar muchas cosas. Lo que está haciendo Cuchao son patadas de ahogado... será mi turno de demostrar quién es Cuchao", dijo en el campamento de la Tribu Jaguar.

Gabo Cuevas adelantó que hablará en la ceremonia de Survivor México y desenmascarará al integrante de la Tribu Halcón: "No está chido... le voy a poner un punto y coma".

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Gabo Cuevas manda fuerte mensaje a Cuchao

Gabo Cuevas piensa que Cuchao está planeando una estrategia a sus espaldas, acto que considera una traición en Survivor México.

"Cuchao no sabe decir las cosas de frente. No es un hombre que se atreva a ser hombre en la extensión de la palabra. Yo soy un hombre que viene a ser sin maquillaje, sin filtros y sin miedo a que la gente lo juzgue... él se cuida hasta de la sombra de la palmera", contó.

Y es que, el integrante de la Tribu Jaguar no soporta que Cuchao haya hablado mal de Jacky y realizar otros singulares comentarios en la competencia: "Yo no puedo hablar bien de él cuando insulta a las mujeres, es clasista y llama sirvienta a Jacky, ¿eso es un caballero?"

Cuchao se suma a la lista de rivales de Gabo Cuevas, incluyendo nombres como Ale Saadi, Javier Ceriani, Catalina y más sobrevivientes.

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