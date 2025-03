Como recordaremos, en julio de 2024 Gabriel Soto e Irina Baeva hicieron oficial su ruptura luego de darse a conocer que se habían casado. Tras su separación, comenzaron los rumores sobre la posibilidad de que pudiera retomar su romance con su esperare y madre de sus hijas Geraldine Bazán.

Gabriel Soto confiesa lo que realmente siente por Geraldine Bazán

Sin embargo, estos rumores llegaron a los oídos del actor de 49 años de edad, quien en un encuentro con la prensa reveló sus verdaderos sentimientos hacia la actriz Geraldine Bazán y lo que contó dejó a todos los medios y las redes sociales realmente conmovidos.

Tania sufrió de abuso por parte de su primo 10 años mayor que ella [VIDEO] Tania reveló que un familiar abuso de ella, el primer paso fue decirle a una de sus maestras, quien le abrió los ojos para que se diera cuenta de la realidad en la que vivía.

Con motivo del estreno de su más recinte proyecto, Soto aprovechó el momento para lanzar una indirecta hacía Bazán, con quien mantuvo una relación por más de 10 años. En este sentido, el ‘galán de telenovela’ confesó que le tiene mucho cariño a su ex: “Geraldine evidentemente siempre será una personas importantísima en mi vida, ella siempre va a ser mi familia, es la mamá de mis hijas y por ese siempre hecho se merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo, el uno del otro”, expresó.

Te puede interesar: Zuria Vega y Alberto Guerra hablan por primera vez sobre los rumores de su separación

¿Gabriel Soto prefiere a Geraldine Bazán o Irina Baeva?

Así mismo, reveló un detalle que muy pocos conocían. En la charla, aceptó que durante una de las caris de salud que pasó no hace mucho, fue Geraldine quien lo acompañó: “Ella estuvo muy al pendiente cuado yo me puse mal, estuvo preocupada”, confesó. Estas declaraciones fueron interpretadas de inmediato como una indirecta a Irina Baeva, su expareja más reciente y con quien tuvo una boda discreta en Acapulco en marzo del 2024.

Es importante mencionar que tras poco más de seis años de relación, a Gabriel Soto ya no le interesa tocar más el tema de su vínculo afectivo con Irina Baeva , y es que, el actor fue tan claro en sus palabras: “Ya hablé lo que tenía que hablar, creo que ya no tiene caso seguir ahondando en esto. Mira, yo ya de terceras personas, ya no voy a hablar. Ya todo está cerrado. No el capítulo, sino el libro ya está cerrado”, mencionó a medios de comunicación.