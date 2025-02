¡Ya no la soporta! Esto fue lo último que dijo Gabriel Soto de Irina Baeva

En los últimos días Gabriel Soto , consagrado actor mexicano, se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a las constantes declaraciones que ha hecho respecto a lo que vivió en el 2024, sobresaliendo la ruptura amorosa que tuvo con Irina Baeva; por tal motivo, al nacido en la Ciudad de México ya no le interesa hablar más sobre este tema.

Gabriel Soto e Irina Baeva fraguaron una relación amorosa de varios años, misma que se convirtió en una de las más importantes y llamativas del mundo del espectáculo. Algunos rumores, incluso, apuntaban a que ambos se juntarían en matrimonio; sin embargo, la ruptura se dio a mediados del año pasado tras la decisión del propio Gabriel.

Gabriel Soto, harto de hablar de Irina Baeva

Tras poco más de seis años de relación, a Gabriel Soto ahora ya no le interesa tocar más el tema de su vínculo afectivo con Irina Baeva. El actor fue tan claro en sus palabras que, incluso, manifestó que esta historia en su vida está completamente cerrada tras culminar en julio pasado, por lo que le pidió a la prensa ya no realizar más preguntas sobre esta aventura en su vida.

“Ya hablé lo que tenía que hablar, creo que ya no tiene caso seguir ahondando en esto. Mira, yo ya de terceras personas, ya no voy a hablar. Ya todo está cerrado. No el capítulo, sino el libro ya está cerrado”, mencionó Gabriel Soto a los medios de comunicación, lo cual sugiere que al actor ya no le interesa profundizar más sobre lo que vivió con la actriz extranjera.

Gabriel Soto supera fuerte DEPRES10N tras romper con Irina Baeva 💔😱 y problemas de salud pic.twitter.com/lYafi0LEUp — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) February 26, 2025

¿Gabriel Soto no sintió el apoyo de Irina Baeva?

En días anteriores Gabriel Soto dejó entrever que no recibió el apoyo de Irina Baeva durante el lapso en el que pensó que tenía cáncer, lo cual significó uno de los momentos más duros de su vida. En ese sentido, aseguró que, a raíz de esta situación, tuvo que tomar decisiones realmente dolorosas que, sin embargo, le trajeron dicha a mediano plazo.