Balean a Gabriel Soto, “El Tesoro de Sinaloa”, en Tijuana.

El grupero conocido como Gabriel Soto, "El Tesoro de Sinaloa", fue víctima de un atentado en Tijuana luego de recibir un tiro directo en la cara.

Según reportes de medios locales, el cantante se encuentra grave, ya que uno de los balazos fue directamente a su cabeza. El atentado ocurrió el pasado 22 de enero, cuando el cantante ingresó a un negocio abordo de una camioneta.

Mientras el agresor huía, Gabriel Soto fue trasladado al nosocomio por los disparos que recibió, el más grave, según reportes médicos, fue en el rostro, exactamente a la altura de la mandíbula.

Las personas que percibieron el hecho describieron al agresor como una persona de estatura mediana que vestía una chamarra roja con negro. También dijeron que el intérprete era cliente frecuente del taller mecánico por una de las fallas que tenía su camioneta.

El lugar fue resguardado por la Policía Municipal de Tijuana y la Guardia Nacional, ahí se encontraron nueve casquillos de arma calibre nueve milímetros.

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Él es Gabriel Soto, "El Tesoro de Sinaloa"

"El Tesoro de Sinaloa" interpreta corridos, entre ellos "118 balazos", que es muy popular en la voz de Valentín Elizalde.

Sus corridos pueden ser escuchados en YouTube, en su canal conocido como Paisa Power Musik. En Tijuana es donde el cantante de 56 años ha alcanzado la mayor popularidad, dando conciertos privados y acompañado por el acordeón, bajo sexto y el trombón, así como una voz de sustento.

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