Carlos Sarabia responde si reemplazará a Edén Muñoz en Calibre 50.

Una vez que Edén Muñoz anunció su salida de Calibre 50 para iniciar su carrera en solitario, los fans de la agrupación han estado a la expectativa de quién lo sustituirá, incluso rumoraron que Carlos Sarabia podría ser su reemplazo.

El exvocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga respondió de una manera muy original a si es o no el nuevo vocalista de Calibre 50.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el cantante publicó una serie de divertidas imágenes en donde se puede observar su cara junto a los integrantes del grupo, pero en realidad se trata de un montaje con el que se divirtieron mucho los internautas.

“Me están preguntando que si es verdad que me fui de vocalista con @calibre50oficial #Nosepasen, Calibre 50 jajaja... No manchen mi raza, me tienen a puras carcajadas con esas fotos”, publicó el intérprete de regional mexicano.

Después de ser vocalista de Banda El Recodo, Carlos Sarabia ha continuado su carrera como solista, pues actualmente está promocionando junto a Luis Cuadras un nuevo tema titulado ‘Conciencia’.

Si bien, el cantante no confirmó, ni desmintió el rumor de su incorporación a Calibre 50, actualmente se encuentra encaminado en otros negocios.

Te puede interesar: Bronco anuncia sus fechas en México de su gira ‘Se soltaron los caballos’.

¿Qué dice Calibre 50 tras la salida de Edén Muñoz?

Confirmando que Edén Muñoz ya no pertenece a la agrupación, Calibre 50 lanzó una convocatoria al público para encontrar a su nueva voz.

“Les tenemos excelentes noticias, les platico que oficialmente se abre la convocatoria para todas las personas que tiene el talento de la música, si amas cantar y tocar algún instrumento es muy importante que participes”, expresó Armando Ramos, guitarrista del grupo.



También podría interesarte: Pelea callejera de Alfredo Adame deja los mejores memes en redes sociales.